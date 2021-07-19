На Приднепровской ТЭС ДТЭК отремонтирован энергоблок № 9

Компания "ДТЭК Энерго" сообщила, что на Приднепровской ТЭС провели средний ремонт энергоблока № 9. В отопительный сезон он будет выдавать в энергосистему страны более 100 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба.



"Энергетики прогнозируют, что комплекс технических мероприятий, принятых во время ремонта, снизит аварийность на 1,79%, повысит мощность энергоблока на 5 МВт, уменьшит удельный расход условного топлива на 1,8 г / кВт·ч. Это улучшит себестоимость электроэнергии и сделает ее более конкурентной", - говорится в сообщении.



Также в компании сообщили, что за последние 10 лет "ДТЭК Энерго" инвестировала в модернизацию и ремонты тепловых электростанций более 28 млрд грн.



