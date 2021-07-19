На Приднепровской ТЭС ДТЭК отремонтирован энергоблок № 9

На Приднепровской ТЭС ДТЭК отремонтирован энергоблок № 9

Компания "ДТЭК Энерго" сообщила, что на Приднепровской ТЭС провели средний ремонт энергоблока № 9. В отопительный сезон он будет выдавать в энергосистему страны более 100 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба.

"Энергетики прогнозируют, что комплекс технических мероприятий, принятых во время ремонта, снизит аварийность на 1,79%, повысит мощность энергоблока на 5 МВт, уменьшит удельный расход условного топлива на 1,8 г / кВт·ч. Это улучшит себестоимость электроэнергии и сделает ее более конкурентной", - говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что за последние 10 лет "ДТЭК Энерго" инвестировала в модернизацию и ремонты тепловых электростанций более 28 млрд грн

МинПром по материалам Косатка

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
ГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделийГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделий
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централейИз-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централей
ДТЭК Энерго планирует до 2030 года закрыть 4 шахтыДТЭК Энерго планирует до 2030 года закрыть 4 шахты
Vestas обеспечит поставку ветротурбин для ДТЭК ВИЭVestas обеспечит поставку ветротурбин для ДТЭК ВИЭ
К 2030 году ДТЭК планирует генерировать треть энергии из возобновляемых источниковК 2030 году ДТЭК планирует генерировать треть энергии из возобновляемых источников
Запорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблокЗапорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок
На БелАЭС запустили в промышленную эксплуатацию первый энергоблокНа БелАЭС запустили в промышленную эксплуатацию первый энергоблок
В ДТЭК готовы к продаже своих электростанций и шахт, - ТимченкоВ ДТЭК готовы к продаже своих электростанций и шахт, - Тимченко
ДТЭК задумался о приобретении активов в сфере добычи нефти и газаДТЭК задумался о приобретении активов в сфере добычи нефти и газа
"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза
90% энергоблоков ТЭС работают сверх установленного срока, - Счетная палата90% энергоблоков ТЭС работают сверх установленного срока, - Счетная палата
Последние новости
Подгружаем последние новости