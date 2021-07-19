АЗС взвинитили цены на газ

АЗС взвинитили цены на газ

За прошедшие выходные, с 16 по 19 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек – до 16 грн/л. В последний раз такой отметки стоимость ресурса достигала в ноябре 2018 года (16,03 грн/л), сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 17,49 грн/л, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 60 копеек – до 16,69 и 15,58 грн/л соответственно.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 копейки – 16,03 до грн/л и 15,81 грн/л. В сети Shell за выходные цена выросла на 30 копеек – до 15,87 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргаздобыча", Marshal и другие подняли цены на 10-80 копеек за литр.

Основным фактором подорожания СУГ аналитики "А-95" называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ возросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали удорожание на 70-90 копеек.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
ГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделийГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделий
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Блок рекламы


Похожие новости
Производители стали в Европе хотят и далее повышать ценыПроизводители стали в Европе хотят и далее повышать цены
Цены на газ стабилизировалисьЦены на газ стабилизировались
Высокие цены на нефть затормозят восстановление мировой экономикиВысокие цены на нефть затормозят восстановление мировой экономики
Tokyo Steel повысит цены на металлопродукцию в августе почти на 5%Tokyo Steel повысит цены на металлопродукцию в августе почти на 5%
Цены аренды квартир в Киеве побили годовой рекордЦены аренды квартир в Киеве побили годовой рекорд
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
Цены на газ на спотовом рынке Европы опять пошли вверхЦены на газ на спотовом рынке Европы опять пошли вверх
В июне мировые цены на продовольствие снизились впервые за последние 12 месяцевВ июне мировые цены на продовольствие снизились впервые за последние 12 месяцев
Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензинаЦены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензина
Минэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливоМинэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо
Последние новости
Подгружаем последние новости