АЗС взвинитили цены на газ

За прошедшие выходные, с 16 по 19 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек – до 16 грн/л. В последний раз такой отметки стоимость ресурса достигала в ноябре 2018 года (16,03 грн/л), сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".



При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 17,49 грн/л, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л.



KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 60 копеек – до 16,69 и 15,58 грн/л соответственно.



СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 копейки – 16,03 до грн/л и 15,81 грн/л. В сети Shell за выходные цена выросла на 30 копеек – до 15,87 грн/л.



Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргаздобыча", Marshal и другие подняли цены на 10-80 копеек за литр.



Основным фактором подорожания СУГ аналитики "А-95" называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ возросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали удорожание на 70-90 копеек.



