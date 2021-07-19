В Украине зарегистрировали первую тысячу соглашений после открытия рынка земли

Больше всего соглашений заключили на Полтавщине, в Харьковской и Винницкой областях.

В Украине зарегистрировали первую тысячу соглашений после открытия рынка земли
Фото: facebook/Роман Лещенко

После снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине заключены 1 107 соглашений купли-продажи.

Площадь земель, по которым с 1 июля 2021 года зарегистрированы соглашения, составляет 1 530 га, информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Лидерами по количеству заключенных сделок являются Полтавская, Харьковская и Винницкая области.

Так, на 19 июля больше всего земли продали в Полтавской области - 353,3 га, на втором месте Харьковская область - 237,2 га, на третьем - Винницкая - 132,8 га.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3 804 нотариуса. Всего заявлений - 4 246, из них согласовано 3 729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

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