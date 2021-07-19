Производители стали в Европе хотят и далее повышать цены

Рост цен на плоский прокат в Европе остановился в начале этого месяца. В июле средняя стоимость сделок с рулонами в Европе практически не выросла. Тем не менее производители стали продолжают настаивать на дальнейшем росте. Расширение защитных мер ЕС и Великобритании снижает привлекательность импортных предложений, давая дополнительные аргументы европейским заводам.



По мере приближения летних каникул покупательская активность в Европе, да и по всему Северному полушарию, снизилась. Дистрибьюторы и сервисные центры располагают достаточными запасами и могут позволить себе отложить принятие решение о новой покупке.



Открытие 1 июля новых квотных периодов привело к росту грузов, подлежащих таможенной очистке в европейских портах. Импорт горячекатаных рулонов из Индии в ЕС уже примерно вдвое превысил предоставленную Еврокомиссией квоту.



Одновременно в Европе сохраняется дефицит плоского проката. Его производство приостановлено сразу на нескольких крупных европейских заводах под предлогом модернизации или финансовой неопределенности.



Автомобильная промышленность, которая замедлилась из-за нехватки полупроводников, сейчас восстанавливается. Спрос в этом секторе во второй половине года ожидается высоким.



В июле и августе комбинаты продолжат выполнение своих плановых программ технического обслуживания. Решение о закрытии предприятий во время нехватки стали было поставлено под сомнение экспертами. Однако такая работа необходима для непрерывной и безопасной эксплуатации установок в течение всего года. Более того, контракты на модернизацию заключаются заблаговременно, и их необходимо будет оплатить, даже если программы технического обслуживания будут отложены.



Эти закрытия еще больше продлят сроки поставки сталеплавильных заводов. Как сообщается, скользящие графики на третий и четвертый кварталы почти полностью выполнены. Некоторые производители стали уже предлагают сроки производства в начале 2022 года, а окончательные цены пока не согласованы.



Цены на импорт и сроки доставки из-за рубежа выгодно отличаются от цен отечественных производителей в ЕС . Предложения есть на рынке из нескольких стран, таких как Вьетнам, Южная Корея и Индия. Однако риск 25-процентной охранной пошлины или задержки товаров в порту в течение трех месяцев ограничивает интерес клиентов. Возможные экспортные пошлины в Китае и надвигающиеся ограничения в РоSSии не позволяют продавцам сформулировать свою стратегию продаж.



Транспорт становится серьезной проблемой по всей Европе. Пропускная способность на железнодорожных и водных путях ограничена. Спрос на перевозку товаров из Восточной Европы и Италии высок. Учитывая все эти факторы, пока рано прогнозировать коррекцию цены на сталь вниз.



