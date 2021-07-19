Цены на газ стабилизировались

Цены на газ в течение недели 12-16 июля имели тенденцию к снижению как на европейском рынке, так и на украинском. Об этом говорится в недельном обзоре Украинской энергетической биржи.



По состоянию на 16 июля средняя стартовая цена природного газа июля на продажу составила 14968 грн, что на 1,18% меньше, чем 12 июля. Аналогичной была динамика относительно других ресурсов.



Цена на краткосрочном рынке, как и на долгосрочном рынке, снижалась и достигла значения 13 900 грн в воскресенье, 18 июля.



На еврорынке - дальнейшая тенденция к снижению. "Причиной являются планы Газпрома наращивать объемы экспорта в Европу, налаживание поставок LNG, а также соответствующее падение цен на СО2", - объясняют в УЭБ.



Цены на нидерландском хабе TTF составляли 33,81 евро за МВт-ч (около 422 долларов за тыс. кубометров). Самые низкие котировки наблюдались на хабе NCG, которые по состоянию на 16 июля составили 33,62 евро / МВт-час. На других хабах спотовая цена была выше - до 36,75 евро / МВт-ч.



