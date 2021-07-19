Цены на газ стабилизировались

Цены на газ стабилизировались

Цены на газ в течение недели 12-16 июля имели тенденцию к снижению как на европейском рынке, так и на украинском. Об этом говорится в недельном обзоре Украинской энергетической биржи.

По состоянию на 16 июля средняя стартовая цена природного газа июля на продажу составила 14968 грн, что на 1,18% меньше, чем 12 июля. Аналогичной была динамика относительно других ресурсов.

Цена на краткосрочном рынке, как и на долгосрочном рынке, снижалась и достигла значения 13 900 грн в воскресенье, 18 июля.

На еврорынке - дальнейшая тенденция к снижению. "Причиной являются планы Газпрома наращивать объемы экспорта в Европу, налаживание поставок LNG, а также соответствующее падение цен на СО2", - объясняют в УЭБ.

Цены на нидерландском хабе TTF составляли 33,81 евро за МВт-ч (около 422 долларов за тыс. кубометров). Самые низкие котировки наблюдались на хабе NCG, которые по состоянию на 16 июля составили 33,62 евро / МВт-час. На других хабах спотовая цена была выше - до 36,75 евро / МВт-ч.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
ГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделийГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделий
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Блок рекламы


Похожие новости
Высокие цены на нефть затормозят восстановление мировой экономикиВысокие цены на нефть затормозят восстановление мировой экономики
Tokyo Steel повысит цены на металлопродукцию в августе почти на 5%Tokyo Steel повысит цены на металлопродукцию в августе почти на 5%
Цены аренды квартир в Киеве побили годовой рекордЦены аренды квартир в Киеве побили годовой рекорд
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
Цены на газ на спотовом рынке Европы опять пошли вверхЦены на газ на спотовом рынке Европы опять пошли вверх
В июне мировые цены на продовольствие снизились впервые за последние 12 месяцевВ июне мировые цены на продовольствие снизились впервые за последние 12 месяцев
Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензинаЦены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензина
Минэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливоМинэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо
Цены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубовЦены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубов
С начала годы цены на нефть выросли в среднем на 50%С начала годы цены на нефть выросли в среднем на 50%
Последние новости
Подгружаем последние новости