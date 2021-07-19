Украинцам пообещали минимальную зарплату в 7700 грн.

В правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7,7 тыс. грн (сейчас она составляет 6 тыс. грн). Об этом в эфире "24 канала" рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Экономическая правда.



"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7,7 тыс. грн. И дальше у нас будет рост инфляции +2% – то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей. Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд грн, которые могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы, увеличение прожиточного минимума", – сказал министр.



По его словам, предполагается также рост пенсионных выплат.



"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", – подчеркнул глава Минфина.



Ранее сообщалось, что Верховная Рада впервые одобрила Бюджетную декларацию Украины на 2022-2024 годы. Согласно ей, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7 665 грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7 176 грн.



