Выплавака стали в Китае упала на 5,5%

Выплавака стали в Китае упала на 5,5%

В течение первой декады месяца (1-10 июля 2021 года) ведущие китайские металлургические предприятия, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, произвели 21,376 млн тонн стали и 19,629 млн тонн металлопроката.

Среднесуточная выплавка стали за указанный период составляла в среднем 2,1 млн тонн. Снижение показателей к предыдущей декаде - 5,56%. Производство готового проката составляло в среднем 1,963 млн тонн за день - на 13,98% меньше по сравнению с концом июня.

Запасы готового проката на складах предприятий China Iron and Steel Association составляли на 10 июля 14 млн тонн - на 0,3 млн тонн или 2,12% больше объема 30 июня.

МинПром по материалам uaprom.info

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