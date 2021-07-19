Укрзализныця выплатит Сбербанку 17 млн долл.

Укрзализныця выплатит Сбербанку 17 млн долл.

Хозсуд города Киева частично удовлетворил иск "Сбербанка" к АО "Укрзализныця" и решил взыскать в пользу истца $17,25 млн задолженности по начисленным в период с декабря 2017 года по ноября 2020 года процентам по договору об открытии кредитной линии по договору от 29.12.2011. Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, первичным заемщиком была "Донецкая железная дорога". Суды признали "Укрзализныцю" ее правопреемником.

Ранее, 18 мая Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений постановление Хозяйственного суда Донецкой области, которым госкомпании было отказано в удовлетворении жалобы на бездействие Государственной исполнительной службы, которая отказалась удовлетворить заявление-просьбу "Укрзализныци" о приостановлении исполнительных действий в исполнительном производстве, в рамках которого "Сбербанк" взымает с "Укрзализныци" как правопреемника "Донецкой железной дороги" 68 млн долл. задолженности.

Как сообщалось, 27 мая "Укрзализныця" подписала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменения графика погашения задолженности перед банком с отсрочкой выплаты основной суммы долга до конца года.

27.07.2020 "Укрзализныця "заявляла, что украинская "дочка" роSSийского "Сбербанка" реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, подлежавшие погашению до конца июля. Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты со вступлением в окончательную силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Как уточнялось, реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и свыше 300 локомотивов).

Как уточняла УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т. ч. перед "Сбербанком" - 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" - 1,2 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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