Jiangxi Copper инвестирует 2 млрд долл в расширение производства медной продукции

Китайская компания Jiangxi Copper, один из ведущих производителей меди в стране, планирует инвестировать 12,8 млрд. юаней (почти $2 млрд.) в три проекта по расширению производства медной продукции.



Самый крупный из них с капиталовложениями в 11,4 млрд. юаней ($1,76 млрд.) представляет собой строительство предприятия по производству медной фольги для литийионных аккумуляторов в зоне технологического развития Shangrao в провинции Цзянси.



Завод будет строиться в четыре очереди мощностью по 25 тыс. т в год. Первая должна быть завершена в конце 2023 г., вторая — на год позже. Третья и четвертая очереди, запуск которых доведет производительность завода до 100 тыс. т в год, запланирована на 2028-2029 гг.



По данным консалтинговой компании Roskill, рынок медной фольги для аккумуляторов, которые, в частности, используются в электромобилях, переживает сейчас небывалый подъем. Только за первые пять месяцев 2021 г. различные компании анонсировали проекты по увеличению мощностей по выпуску данной продукции на 560 тыс. т в год, что составляет 67% от совокупного глобального показателя на конец 2020 г.



Два других проекта Jiangxi Copper менее масштабные. В той же технологической зоне Shangrao компания установит линии по выпуску 220 тыс. т медного прутка и 30 тыс. т медного литья в год. Первый из этих проектов и первая очередь (на 15 тыс. т) второго должны быть завершены к концу 2022 г.

