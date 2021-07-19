Группа А-95 призвала нового министра МВД присоединиться к борьбе с нелегальным оборотом нефтепродуктов

Консалтинговая группа "А-95" призывает нового министра внутренних дел присоединиться к борьбе с нелегальным производством и продажей нефтепродуктов, а также защитить честный бизнес от коррупционных преследований со стороны полиции. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном "А-95".



13 июля 2021 года сотрудники Подольского управления полиции в г. Киеве в течение дня провели пять обысков в офисе Консалтинговой группы "А-95" и по адресам проживания менеджмента – Сергея и Артема Куюнов. Были конфискованы компьютеры, телефоны сотрудников, документы, денежные средства.



В релизе говорится, что "уголовное дело против нас сфабриковано от начала до конца, а обыски прошли с грубыми процессуальными нарушениями и с нарушением решения следственного судьи, санкционировавшего обыски. Специалисты крупных юридических компаний Украины едины во мнении: это "ментовской беспредел" в лучших традициях 90-х и нулевых годов.



Манипулируя нормами закона, ссылаясь на лжесвидетелей и проявляя элементарную безграмотность в налоговых вопросах, следователи обвиняют нас в неуплате НДС. Между тем, за рассматриваемый период 2019-2020 годов Консалтинговая группа "А-95" заплатила в бюджет 3,1 млн грн НДС, что составило 73% от обязательств по этому налогу. Налоговый кредит составляет 1,1 млн грн (27% от обязательств) – это наши затраты, в которых не было бестоварных операций. Следователи же пишут о 2,1 млн грн и фиктивных затратах.



Мы требуем провести служебное расследование и установить виновных в этом произволе в отношении Консалтинговой группы "А-95". Также мы призываем министра внутренних дел объединить усилия в борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, у Министерства внутренних дел есть достаточно рычагов для этого. Прежде всего, речь идет о находящейся в структуре министерства Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, которая упорно не замечает около 30 мини-НПЗ по всей стране".



Как говорится в пресс-релизе, полиция может занять более активную позицию в борьбе с нелегальными АЗС. Каждый участковый знает, где есть такие объекты, но их количество в течение последнего года только увеличивается.



"Мы приветствуем перемены в Министерстве внутренних дел Украины и надеемся, что ведомство станет партнером всего прозрачного бизнеса и надежно защитит тех, кто находится на переднем плане борьбы с "тенью". Мы готовы помогать, мы видим проблемы на топливном рынке и по их решению будем оценивать эффективность работы новой команды МВД", – заявил директор ООО "Консалтинговая группа "А-95" Сергей Куюн.



