Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии

Укрпочта намерена купить небольшой банк, в котором можно будет полноценно проводить все финансовые операции и предоставлять весь спектр банковских услуг. Таким образом Укрпочта выйдет за рамки почтового оператора и станет многоотраслевой компанией, которая займет часть рынка не только почтовых, но и финансовых услуг.

О "наполеоновских" планах вверенной ему компании рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

В частности, Укрпочта разработала пятилетнюю стратегию своего развития, включив туда очень много новшеств. Первые два года отводят для развития информационных технологий в работе компании. Остальные три будут посвящены ремонту всех оставшихся отделений Укрпочты.

"Я хочу, чтобы к пятому году "Укрпошта" стала совсем другой компанией — не было "убитых" машин, старых компьютеров, разваливающихся отделений. Нормальная компания, готовая конкурировать на рынке и думать не о том, как тушить пожары, а какую роботизированную технику с искусственным интеллектом купить", - смело заявил Игорь Смелянский.

Очевидно, покупка собственного банка, о котором уже не раз заявлял глава компании, также входит в программу первых двух лет, а точнее, даже в программу первого года.

В частности, Смелянский рассказал, какой банк хочет получить в свое владение Укрпочта. Это должен быть небольшой "уютный", однако полноценно функционирующий банк с объемом капитала около 200 миллионов гривен. При этом компания не намерена создавать свой банк с нуля, а хочет приобрести готовый.

Уже в ближайшие дни должен завершиться тендер по выбору оценщика, говорит Игорь Смелянский. А дальше состоится уже сама процедура покупки.

"Мы смотрим несколько целей и, надеюсь, что до конца года закроем сделку", - заявил руководитель компании.

При этом он уточнил, что для покупки банка нужно согласие Нацбанка Украины, а также акционера компании. Однако он надеется, что за этим дело не станет.

"После этого мы его интегрируем в свою структуру и сможем оказывать банковские услуги, - объяснил Смелянский и тут же уточнил: - Мы не смотрим банки с отделениями или большими портфельными кредитами, они нам не нужны. Мы хотим нормальный обычный расчетный банк, который быстро станет частью Укрпошты".

Очевидно компания всерьез намерена "ввязаться в бой" за своих клиентов, которые сейчас получают пенсии и другие социальные выплаты через Укрпочту. Ведь уже в этом году компания подверглась реальной угрозе потерять большую часть своего дохода, который приносит ей выплата пенсий. С 1 сентября 2021 года Минсоцполитики намеревалось перевести почти всех пенсионеров на банковское обслуживание.

Однако в результате торгов с Кабмином, Укрпочте удалось обеспечить себе право на выплату пенсий не только до конца текущего года, но и на весь 2022 год. Однако с января 2023 пенсионеров все равно переведут на банковское обслуживание. И тогда, имея собственный банк, Укрпочта сможет дать решительный бой другим банкам, которые попробуют переманить ее пенсионеров к себе.