В Киеве будут судить экс-директора "Ледового стадиона"

Национальная полиция завершила досудебное расследование по делу о хищении 20 млн гривен на капремонте теннисных кортов киевского "Ледового стадиона".

На сайте Офиса генерального прокурора сообщается, что обвинительный акт уже передали в суд.

Обвиняемыми являются бывший руководитель ГП "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту «Ледовый стадион»" и директор компании-подрядчика.

Следствие считает, что в результате их заговора строительная компания получила все деньги, хотя не завершила объект - акты приемки строительных работ, справки об их стоимости и расходы были подделаны.

В результате таких действий госпредприятию нанесено более 20 млн грн убытков.

Подозрения обвиняемым вручили еще в сентябре 2020 года.

На сайте Prozorro указано, что договор на капитальный ремонт зданий и теннисных кортов "Ледового стадиона" был подписан в октябре 2018 между директором ГП Алексеем Трофимовым и директором ООО "Монолит-Будсити" Еленой Шапошниковой. Стоимость контракта составила 49,3 млн гривен.