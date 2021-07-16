В Китае заработал рынок торговли квотами на выбросы углерода

В Китае заработал рынок торговли квотами на выбросы углерода

Национальный рынок торговли квотами на выбросы углерода в Китае приступил к работе 16 июля. Об этом сообщило Министерство экологии и окружающей среды КНР, передает Информационное агентство Синьхуа.

"Первые сделки на рынке будут заключены в сфере электроэнергии, после чего рынок будет открыт для участников других сфер", – отметил заместитель министра экологии и окружающей среды Чжао Инминь на пресс-конференции.

По его словам, министерство установило новые правила торговли и усовершенствовало соответствующие стандарты и схемы управления в процессе расширения видов и методов торговли.

Открытие национального рынка торговли квотами на выбросы углерода станло очередным важным шагом для Китая на пути достижения пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

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