По состоянию на 16 июля по причине аварийной заявки из-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централей (ТЭС и ТЭЦ), еще 9 блоков выведены в аварийный ремонт. Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".



В частности, по причине отсутствия топлива остановлены энергоблоки №6 и №7 Углегорской ТЭС, блоки №4, №7 и №10 Змиевской ТЭС, блоки №5 и №6 Трипольской ТЭС "Центрэнерго".



Кроме того, из-за отсутствия топлива не работают блоки №1 и №2 Харьковской ТЭЦ-5, станция полностью остановлена.



Также не работают блоки №3 и №4 киевской ТЭЦ-5 и №2 ТЭЦ-6 КП "Киевтеплоэнерго".



Из-за отсутствия топлива также отключены блоки №5 и №7 Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго". В то же время блоки №3 Кураховской ТЭС, блок №10 Приднепровской ТЭС, блок №3 Ладыженской ТЭС, блок №6 Добротворской ТЭС, а также блоки №3, №4, №5 и №10 Криворожской ТЭС ДТЭК выведены в аварийный ремонт.



При этом "ДТЭК Бурштынская ТЭС", которая в том числе обеспечивает экспорт электроэнергии, работает всеми блоками.



По данным Минэнерго, общие запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ сокращаются с конца июня, по состоянию на 14 июля они составляют 1,28 млн тонн, что меньше планового показателя.



Из-за нехватки угля и аварийных ремонтов остановлены 25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, – Укрэнерго 01



Как сообщалось, во время морозов в феврале целый ряд энергоблоков ТЭС, в частности компании "ДТЭК Энерго", был выведен в аварийный ремонт на фоне крайне низких запасов угля.



По данным Госэнергонадзора, основной причиной аварийных остановок энергоблоков стали нарушения в действиях персонала.



Так, по результатам расследований 75 технологических нарушений на энергоблоках ТЭС ГК определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов вызваны дефектами ремонта и ошибочными действиями ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты).



Напомним, в феврале генкомании ТЭС столкнулись с нехваткой угля на складах. Из-за этого энергоблоки станций государственного "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) работпли на резервном топливе (газ), тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляли, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.



