ДФС провела обыски в "Киевводфонде" по делу о присвоении 7 млн гривен, выделенных на ремонт бюветов и туалетов

Изъято первичную финансово-хозяйственную документацию.

ДФС провела обыски в "Киевводфонде" по делу о присвоении 7 млн гривен, выделенных на ремонт бюветов и туалетов
КП "Київводфонд"
Фото: ДФС

Государственная фискальная служба провела обыски в КП "Киевводфонд" из-за вероятного присвоение 7 млн гривен государственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба ДФС.

"Сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве за процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры г. Киева провели обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Глава ДФС Вадим Мельник пояснил, что правоохранители проверяют причастность должностных лиц КП к возможному присвоению более 7 млн гривен, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов на территории Киева.

Во время обысков в служебных помещениях, а также по месту жительства должностных лиц, изъято первичную финансово-хозяйственную документацию по взаимоотношениям между СВКП "Киевводфонд" с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Напомним, в 2018 году прокуратура сообщила о подозренит двум экс-чиновникам "Киевводфонда" в присвоении 16 объектов недвижимости в центре Киева.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
Налог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроетсяНалог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроется
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на 450 млн гривенПолиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на 450 млн гривен
СБУ разоблачила в "Борисполе" контрабанду продукции "Apple" на 30 млн гривенСБУ разоблачила в "Борисполе" контрабанду продукции "Apple" на 30 млн гривен
ГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделийГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделий
В мэрии Харькова провели обыски по делу о присвоении 5 млн гривен на питание в детсадахВ мэрии Харькова провели обыски по делу о присвоении 5 млн гривен на питание в детсадах
В Днепре разоблачили 10 подпольных казино с оборотом более миллиона гривенВ Днепре разоблачили 10 подпольных казино с оборотом более миллиона гривен
Оболонский райсуд Киева открыл производство по делу о возвращении городу помещения ЗАГСаОболонский райсуд Киева открыл производство по делу о возвращении городу помещения ЗАГСа
Госпродпотребслужба передумала штрафовать "Новую почту" на 325 млн гривенГоспродпотребслужба передумала штрафовать "Новую почту" на 325 млн гривен
В "Киевавтодор" пришли с обысками по делу о закупке техникиВ "Киевавтодор" пришли с обысками по делу о закупке техники
"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента"Новую почту" оштрафовали на 325 млн гривен за поврежденную посылку и обсчитанного клиента
СБУ разоблачила махинации на 9 млн грн на ремонте аэропорта "Запорожье"СБУ разоблачила махинации на 9 млн грн на ремонте аэропорта "Запорожье"
Последние новости
Подгружаем последние новости