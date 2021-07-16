ДФС провела обыски в "Киевводфонде" по делу о присвоении 7 млн гривен, выделенных на ремонт бюветов и туалетов

Государственная фискальная служба провела обыски в КП "Киевводфонд" из-за вероятного присвоение 7 млн гривен государственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба ДФС.

"Сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве за процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры г. Киева провели обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Глава ДФС Вадим Мельник пояснил, что правоохранители проверяют причастность должностных лиц КП к возможному присвоению более 7 млн гривен, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов на территории Киева .

Во время обысков в служебных помещениях, а также по месту жительства должностных лиц, изъято первичную финансово-хозяйственную документацию по взаимоотношениям между СВКП "Киевводфонд" с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine