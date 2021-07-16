Азовсталь нарастила производство общего проката на 7,4%

Азовсталь нарастила производство общего проката на 7,4%

Металлургический комбинат "Азовсталь" в январе-июне текущего года увеличил производство общего проката, по оперативным данным, на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,09 млн тонн.

Как сообщил представитель предприятия, за указанный период выплавка стали возросла на 9%, до 2,24 млн тонн, чугуна - на 8,3%, до 1,98 млн тонн.

В июне "Азовсталь2 выпустила около 360 тыс. тонн общего проката, 400 тыс. тонн стали, 350 тыс. тонн чугуна.

МинПром по материалам uaprom.info

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