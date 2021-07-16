Укрзализныця третий месяц подряд завершает с прибылью, - Юрик

Прибыльный первый квартал 2021 года принес Укрзализныци 227,4 млн гривен.

Укрзализныця третий месяц подряд завершает с прибылью, - Юрик

По результатам работы в июне Укрзализныця получила 153 млн прибыли. Третий месяц подряд завершен с положительным результатом, сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

«Уже третий месяц подряд компания сохраняет стабильную положительную тенденцию по финансовым результатам. По итогам первого полугодия еще сохранится отрицательный результат из-за глубоко убыточного первого квартала, однако мы оптимистично смотрим на второе полугодие этого года», - прокомментировал он.

Доходность УЗ растет каждый месяц: если в апреле положительный финансовый результат составил 35 млн гривен, то в мае вырос до около 39 млн, а в июне составил целых 153 млн гривен.

В целом прибыльный первый квартал 2021 года принес Укрзализныце 227,4 млн гривен.

«Со стартом сезона перевозки нового урожая зерновых рассчитываем увеличить прибыли. Также рассчитываем и изменение структуры тарифов на грузовые перевозки», - добавил Юрик.

Как сообщала Укрзализныця, положительных результатов работы удалось достичь благодаря внедрению антикризисного плана, улучшению операционной работы в грузовом сегменте, увеличению объемов грузовых перевозок, а также ослаблению карантинных мер в стране.

В июне агентство Standard&Poor's изменило оценку прогноза кредитного рейтинга Укрзализныци с отрицательного на положительный.

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