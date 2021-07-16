Госпотребслужба отменяет миллионный штраф Новой почте

Госпотребслужба рекомендовала отменить штраф в размере более 325 млн гривен, наложенный на Новую почту. Об этом написала председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая на своей странице в Фейсбук.

Фото: economy.24tv.ua

Отмена штрафа

Комиссия при проведении проверки действий сотрудников службы в Харьковской области, которые применили к компании Новая Почта многомиллионные штрафы, установила: в ходе контроля были допущены процессуальные нарушения, а при применении санкций не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

«По итогам проверки штрафы рекомендуется отменить. Уверена, что так и произойдет», — отметила Магалецкая.

Она подчеркнула, что сделаны выводы, которые войдут в основу новых законодательных норм.

«Действия инспектора в районном центре породили „эффект бабочки“ — привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система не работает. Поэтому будем менять систему», — добавила Магалецкая.

При этом она предлагает компании установить в своем приложении «кнопку», которая предоставила бы возможность потребителю сразу, на месте, пожаловаться на нарушение его прав в отделении.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Госпотребслужба в Харьковской области наложила на Новую почту штраф на сумму 325,85 млн грн. НП хотела обжаловать штраф в суде.

В марте 2021 года работники Государственной продовольственной потребительской службы пришли с проверкой в отделение Харькова. Поводом послужила жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен.