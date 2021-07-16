Concord Resources приобрел контрольный пакет акций глиноземного завода в США

Concord Resources приобрел контрольный пакет акций глиноземного завода в США

Американский торговый дом Concord Resources приобрел контрольный пакет акций глиноземного завода Noranda Alumina в штате Луизиана и бокситовый рудник на Ямайке. Общая стоимость этих активов оценивается в 150 млн долл. Ранее Concord принадлежало 12% данных предприятий.

Компания Concord Resources была создана в 2015 г. группой трейдеров из бывшей Noble Group, получивших финансовую поддержку ряда частных инвестиционных компаний. Как сообщает генеральный директор Марк Хансен, покупка была сделана с целью упрочнения позиций компании на мировом рынке глинозема.

Производственная мощность Noranda Alumina составляет около 600 тыс. т в год. Таким образом Concord сможет ежегодно поставлять клиентам до 2 млн т данного сырья. По словам М.Хансена, это позволит компании выйти в "высшую лигу" независимых поставщиков глинозема наряду с такими гигантами как Glencore и Trafigura.

М.Хансен также считает, что алюминиевая промышленность США и Европы в ближайшие годы будет расширяться благодаря импортозамещению. Ужесточение климатической политики и выставление новых барьеров на пути импорта должно будет перекрыть дорогу дешевому алюминию из Китая и других стран.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
Налог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроетсяНалог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроется
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Блок рекламы


Похожие новости
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Австралийская Panoramic Resources запустила никелевую шахту после года простояАвстралийская Panoramic Resources запустила никелевую шахту после года простоя
СБУ заблокировала схему трудоустройства украинцев на оборонных заводах РФСБУ заблокировала схему трудоустройства украинцев на оборонных заводах РФ
Tsodilo Resources хочет выпускать в Ботсване горячебрикетированное железоTsodilo Resources хочет выпускать в Ботсване горячебрикетированное железо
ArcelorMittal завершил продажу своих акций в Cleveland-CliffsArcelorMittal завершил продажу своих акций в Cleveland-Cliffs
Немецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во ФранцииНемецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во Франции
Канадская Teck Resources хочет удвоить производство медиКанадская Teck Resources хочет удвоить производство меди
В Коломые перерыли вход на территорию завода из-за неуплаты налогов арендаторамиВ Коломые перерыли вход на территорию завода из-за неуплаты налогов арендаторами
Закон об ограничении обращения пластиковых пакетов опубликован в "Голосе Украины"Закон об ограничении обращения пластиковых пакетов опубликован в "Голосе Украины"
Vale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе MarianaVale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе Mariana
Последние новости
Подгружаем последние новости