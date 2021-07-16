Concord Resources приобрел контрольный пакет акций глиноземного завода в США

Американский торговый дом Concord Resources приобрел контрольный пакет акций глиноземного завода Noranda Alumina в штате Луизиана и бокситовый рудник на Ямайке. Общая стоимость этих активов оценивается в 150 млн долл. Ранее Concord принадлежало 12% данных предприятий.



Компания Concord Resources была создана в 2015 г. группой трейдеров из бывшей Noble Group, получивших финансовую поддержку ряда частных инвестиционных компаний. Как сообщает генеральный директор Марк Хансен, покупка была сделана с целью упрочнения позиций компании на мировом рынке глинозема.



Производственная мощность Noranda Alumina составляет около 600 тыс. т в год. Таким образом Concord сможет ежегодно поставлять клиентам до 2 млн т данного сырья. По словам М.Хансена, это позволит компании выйти в "высшую лигу" независимых поставщиков глинозема наряду с такими гигантами как Glencore и Trafigura.



М.Хансен также считает, что алюминиевая промышленность США и Европы в ближайшие годы будет расширяться благодаря импортозамещению. Ужесточение климатической политики и выставление новых барьеров на пути импорта должно будет перекрыть дорогу дешевому алюминию из Китая и других стран.



