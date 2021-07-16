Арбузы пошли на рынки Украины: сколько стоят первые полосатые ягоды

На рынках Украины появились первые арбузы. Эти первые бахчевые идут с юга Херсонской области. Цена на первые арбузы составляет от 9 до 12 гривен за килограмм.

На рынках Украины появились арбузы: сколько просят за первые ягоды

Эта стоимость в среднем в 2,7 раза превышает прошлогоднюю июльскую цену. Однако в прошлом году начало сезона бахчевых в Украине пришлось на две недели раньше. И на эту пору арбузы уже шли по 3-5 гривен за кило.

В этом году мало того, что "арбузный" сезон задержался на две недели, предложение на рынке пока очень ограничено. Весной огромный урон нанесли бахчевым культурам дожди с градом и холод. В некоторых местах посевы так пострадали, что производителям пришлось пересевать их заново. Поэтому ранних арбузов в этом году и не ждали. Да и сейчас их на рынке мало. Пока поступают лишь ягоды из отдельных хозяйств Херсонской области.

На рынках Украины появились арбузы: сколько просят за первые ягоды

Более массово арбузы пойдут на рынок после 20 июля, когда начнется сезон созревания почвенной ягоды, обещают агропроизводители. А снижения цен стоит ожидать не ранее середины августа. Именно в эту пору на юге Украины обычно начинается сезон массового созревания арбузов.

Причем очень много будет зависеть от того, как поведет себя погода в оставшуюся половину лета. Если она выдастся сухой и солнечной, то созревание будет проходить быстрее и, соответственно, цена на арбузы может упасть.


Марченко Любов, Тудей

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