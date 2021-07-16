Арбузы пошли на рынки Украины: сколько стоят первые полосатые ягоды

На рынках Украины появились первые арбузы. Эти первые бахчевые идут с юга Херсонской области. Цена на первые арбузы составляет от 9 до 12 гривен за килограмм.

Эта стоимость в среднем в 2,7 раза превышает прошлогоднюю июльскую цену. Однако в прошлом году начало сезона бахчевых в Украине пришлось на две недели раньше. И на эту пору арбузы уже шли по 3-5 гривен за кило.

В этом году мало того, что "арбузный" сезон задержался на две недели, предложение на рынке пока очень ограничено. Весной огромный урон нанесли бахчевым культурам дожди с градом и холод. В некоторых местах посевы так пострадали, что производителям пришлось пересевать их заново. Поэтому ранних арбузов в этом году и не ждали. Да и сейчас их на рынке мало. Пока поступают лишь ягоды из отдельных хозяйств Херсонской области.

Более массово арбузы пойдут на рынок после 20 июля, когда начнется сезон созревания почвенной ягоды, обещают агропроизводители. А снижения цен стоит ожидать не ранее середины августа. Именно в эту пору на юге Украины обычно начинается сезон массового созревания арбузов.

Причем очень много будет зависеть от того, как поведет себя погода в оставшуюся половину лета. Если она выдастся сухой и солнечной, то созревание будет проходить быстрее и, соответственно, цена на арбузы может упасть.