Суд открыл дело о банкротстве "Гавриловских курчат"

Предприятия группы остановились в начале года.

Суд открыл дело о банкротстве "Гавриловских курчат"
Фото: Yandex

Хозяйственный суд Киева 14 июля открыл производство по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата").

Об этом сообщило издание Finbalance со ссылкой на судебный реестр.

"Агромарс" - один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине. В начале года директор компании Иван Зазуля сообщил об остановке предприятий группы. Он говорил, что "при такой высокой стоимости кормов невозможно вести рентабельный бизнес", "приходить каждый день и получать ущерб нецелесообразно", а "цена на курятину не растет".

Конечные бенефициары этой компании - Евгений Сигал (бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов) и Марина Сигал.

В 2018 году прокуратура обвинила супругов в создании преступной организации и в загрязнении окружающей среды возле Вышгорода, причинившее ущерб на сумму более 250 млн гривен.

Однако громкое задержание экс-депутата закончилось ничем - через полгода Генеральная прокуратура закрыла производство в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

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