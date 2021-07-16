Индонезия усиленно плавит никельсодержащий чугун

Как сообщает китайское издание Shnaghai Metals Market (SMM), в июне 2021 г. в Индонезии было произведено 77 тыс. т никельсодержащего чугуна (чернового ферроникеля, NPI) в пересчете на чистый металл.



Это на 4,3% больше, чем в мае, и на 65,7% больше, чем в июне 2020 г. При этом производство NPI в Индонезии почти в два раза превысило показатель КНР , где в июне было выпущено 39 тыс. т данной продукции в пересчете на чистый никель.



Всего в первой половине 2021 г. в Индонезии было произведено 426 тыс. т NPI в пересчете на никель, что более чем в 1,6 раза превышает уровень годичной давности. В Китае объем выпуска данной продукции составил 223,4 тыс. т.



Аналитики SMM прогнозируют на июль увеличение производства никеля в NPI в Индонезии до 83,5 тыс. т и ускорение темпов роста по сравнению с прошлогодними показателями до немногим менее 70%. Это обусловлено быстрым наращиванием производственных мощностей ведущими компаниями отрасли.



В частности, компания Indonesia Tsingshan в 2020 г. ввела в эксплуатацию 12 печей по выплавке никельсодержащего чугуна на своей площадке в индустриальном парке Morowali на острове Сулавеси. В первой половине 2021 г. было запущено еще 24 таких агрегата, а еще 8 должны вступить в строй во втором полугодии.



Компания Delong, имеющая в работе в настоящее время 33 печи, до конца текущего года намерена запустить еще 17. Новые мощности будут также вводить в строй Walsin Lihwa, Haitian Nickel, Xinxing Ductile Iron Pipes и другие компании.



