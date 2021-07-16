Intel ведёт переговоры о покупке GlobalFoundries за $30 млрд

Компания Intel ведёт переговоры о приобретении контрактного производителя полупроводников GlobalFoundries, сообщает WSJ со ссылкой на источники в индустрии. Покупка дополнительных мощностей стороннего производителя может придать импульс новой стратегии Intel, в рамках которой компания хочет усилить свой потенциал и начать предлагать услуги по выпуску полупроводниковой продукции для сторонних заказчиков.

Intel ведёт переговоры о покупке GlobalFoundries за $30 млрд

Источник фото: WSJ

Если сделка между Intel и GlobalFoundries состоится, она станет крупнейшим приобретением микропроцессорного гиганта. Однако переговоры пока не завершены, и возможно GlobalFoundries останется самостоятельной компанией, продолжая подготовку к выходу на биржу. Представители Intel и GlobalFoundries отказались давать комментарии о потенциальной сделке.

В качестве суммы, которую Intel готова предложить за активы GlobalFoundries, источники WSJ называют $30 млрд. Сейчас GlobalFoundries, хотя её штаб-квартира и располагается в США, принадлежит Mubadala Investment — инвестиционному подразделению правительства Абу-Даби.

Стратегия Intel, о которой в марте объявил новый генеральный директор компании, Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), предполагает, что она будет предлагать услуги контрактного производства полупроводниковой продукции через специально созданное подразделение Intel Foundry Services. Только в этом году компания собирается потратить более $20 млрд на строительство двух новых фабрик в Аризоне, и имеет амбициозные планы по наращиванию мощностей, расположенных в других странах.

Приобретение могло бы помочь Intel в достижении цели, поскольку GlobalFoundries относится к числу крупнейших производителей полупроводниковой продукции. Она, напомним, была образована в результате отделения производственного подразделения AMD в 2008 году. AMD и по сей день остаётся крупным клиентом GlobalFoundries — между этими компаниями заключён многолетний контракт, и до 2024 года GlobalFoundries должна поставить AMD полупроводниковой продукции на сумму около $1,6 млрд. Существование подобных соглашений может осложнить заключение сделки с Intel.

На рынке контрактного производства полупроводников GlobalFoundries занимает четвёртое место, её доля составляет около 7 %. Компания имеет несколько фабрик в Сингапуре, фабрику в Дрездене и три завода в США. В прошлом месяце GlobalFoundries запустила строительство ещё одного предприятия в Сингапуре, вложив в него более $4 млрд. Компания производит полупроводниковую продукцию по нормам вплоть до 12 нм.

На 26 июля Intel запланировала специальное тематическое мероприятие Intel Accelerated, посвящённое производственной стратегии и полупроводниковым технологиям. Не исключено, что на нём будут раскрыты подробности о результатах переговоров о приобретении GlobalFoundries.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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