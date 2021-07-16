Электросталь простаивает уже полгода

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" в январе-июне текущего года простаивало и не производило непрерывнолитую заготовку, тогда как в аналогичном периоде прошлого года выплавило 55 тыс. тонн продукции.



Об этом сообщил представитель "Электростали".



По его данным, в январе-июне текущего года и декабре прошлого года предприятие простаивало, тогда как в ноябре было выплавлено 2 тыс. тонн продукции, в октябре - 10 тыс. тонн.



При этом он напомнил, что с января по середину марта 2019 года предприятие полностью простаивало и частично возобновило работу с середины марта-2020, после чего работало на треть мощности или меньше.



В 2020 году "Электросталь" сохранила выпуск непрерывнолитой заготовки на уровне предыдущего года – 84 тыс. тонн.



