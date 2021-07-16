Moderna войдет в индекс S&P 500. Акции компании достигли максимума

Акции биотехнологической компании Moderna подорожали на 8,6% во время торгов постмаркета на бирже NASDAQ 15 июля, достигнув исторического максимума $282,35 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет РБК.

Фото: rbc.ua

Вхождение в S&P 500

Котировки биотеха резко выросли на сообщении индексного провайдера S&P Dow Jones Indices о том, что в среду, 21 июля, Moderna войдет в индекс S&P 500.

Бумаги Moderna за последний год подорожали в 3,5 раза, в результате чего капитализация компании превысила $100 млрд и на 15 июля составила $104,26 млрд.

Популярность биотеха среди участников рынка, в частности, подскочила после того, как Moderna разработала эффективную вакцину от коронавируса COVID-19.

Кого заменит Modernа

Moderna заменит в индексе фармацевтическую компанию Alexion Pharmaceuticals, которую покупает британская AstraZeneca.

О сделке было объявлено еще в декабре 2020 года, а 14 июля AstraZeneca получила окончательное одобрение от британских регуляторов. Сделка будет закрыта 21 июля.