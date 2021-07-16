Рада перевела торги по продаже ипотечного имущества в электронный формат

Верховная Рада на последнем пленарном заседании пятой сессии приняла закон о "осовременивании реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве".

Соответствующий проект закона №3360-1 во втором чтении и в целом поддержали 295 народных депутатов.

Он предусматривает, что реализация предмета ипотеки, на который обращается взыскание, должна происходить на электронных аукционах, а не на публичных торгах, как раньше. Депутаты определили условия продажи ипотечного имущества, проведения и обжалования электронных аукционов, права и обязанности ипотекодержателя в случае неудачного аукциона, прекращение прав и требований предмета ипотеки после его реализации.

В то же время депутаты уменьшили порог для реализации арестованного имущества по фиксированной цене. Ранее такая форма продажи применялась в отношении имущества с оценочной стоимостью до 50 минимальных размеров заработной платы, а теперь - до 30 минимальных размеров. Остальное арестованное имущество будут продавать на электронных аукционах.

В редакции законопроекта к первому чтению от продажи арестованного имущества по фиксированной цене вообще планировали отказаться в пользу электронных аукционов.

Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.

Напомним, что в начале лета Верховная Рада приняла закон о переведении уголовных дел в электронный формат.