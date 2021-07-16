Главные события на фондовых биржах 15 июля: Фондовый рынок США сползает вниз

В четверг американский фондовый индекс S&P 500 просел на 0,33%, закрывшись на отметке 4360 пункта.

Главные события на фондовых биржах 15 июля: Фондовый рынок США сползает вниз
Фото: mind.ua

Торги на бирже

Среди крупнейших компаний США, лидерами роста по итогам дня стали акции UnitedHealth Group Incorporated, прибавившие 1,2%, и акции компании The Home Depot Inc., выросшие на 1%.

Лидерами снижения стали акции компании NVIDIA, упавшие на 4,4%, и акции Oracle Corporation, потерявшие 2,3%.

Экономика Китая

Вчера вышли данные по росту экономики Китая во втором квартале. Китайский ВВП во втором квартале вырос на 7,9% в годовом выражении, что оказалось ниже прогнозов экспертов, которые ожидали рост на уровне 8,1%.

В квартальном выражении рост составил 1,3%, что напротив, оказалось выше ожиданий на уровне 1,2%.

Эти противоречивые данные тем не менее разочаровали рынки, поскольку показали то, что динамика роста китайской экономики замедляется все сильней и сильней, а импульс восстановления экономики после пандемии в Китае уже практически угас.

Беспокойство Уолл-Стрит

В контексте данных из Китая, на Уолл-Стрит выросло беспокойство о том, что и экономика США так же могла уже пройти свои пиковые темпы роста. Эту мысль подогрел и глава ФРС США Джером Пауэлл, выступавший в Сенате.

Он поставил под сомнение силу экономического восстановления, оправдав отсутствие реакции ФРС на выросшую инфляцию.

Так же и отчетность компаний за второй квартал уже нельзя назвать такой же успешной, как это было в первом квартале. Аналитики на Уолл-Стрит в общих словах, характеризуют результаты компаний за второй квартал как смешанные.

Все это в целом, плюс ранее выросшее беспокойство инвесторов по поводу быстро растущей инфляции, создало на рынке США негативный настрой, от чего рынок США стал опускаться вниз.

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