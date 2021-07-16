Alcoa удалось значительно нарастить выручку

Alcoa удалось значительно нарастить выручку

Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. за первое полугодие 2021 года составила 484 млн долл. против убытка в 117 млн долл. годом ранее, говорится в пресс-релизе производителя.

Выручка алюминиевой компании в годовом выражении выросла на 26% — до 5,703 млрд долл. Полугодовая скорректированная EBITDA увеличилась более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,194 млрд долл.

Чистая прибыль компании за второй квартал составила 309 млн долл. против убытка в 197 млн долл. годом ранее и 175 млн долл. прибыли в первом квартале текущего года.

Выручка Alcoa за апрель-июнь составила 2,833 млрд долл., что на 32% выше к прошлому году, но на 1,3% меньше уровня продаж в январе-марте 2021 года.

Скорректированная EBITDA во втором квартале выросла в 3 раза по сравнению с уровнем годовой давности и на 9,8% относительно прерыдущего квартала.

МинПром по материалам МеталлТорг

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