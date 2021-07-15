Украинский стартап привлек $1 миллион на разработку умных насадок на костыли

Украинский стартап ComeBack Mobility, разрабатывающий умные насадки на костыли, привлек $1 млн посевных инвестиций. Об этом пишет AIN.UA.

Детали раунда

В раунде участвовали украинский венчурный фонд Fison, экс-президент «Киевстар» Петр Чернышов, фармкомпания «Фармак», украинская диаспора в Чикаго и ряд непубличных ангельских инвесторов.

Что такое ComeBack Mobility

ComeBack Mobility — это насадки на костыли для реабилитации в результате травм опорно-двигательного аппарата. Основали проект Илья Попов и Лиза Воронкова. Также к команде присоединился Дмитрий Савенков, который выполняет роль СОО.

Как сообщалось ранее, представители стартапа, разработка и сборка устройств ведется полностью в Украине, за исключением части деталей, которые производятся и поставляются из Китая.

Насадка находится на стадии клинических испытаний в Украине. Испытания устройства начали в 2020 году совместно с тремя врачами. Потом их количество увеличилось до 44. Вскоре команда намерена также начать тестирование в Австралии и США .

Инвестиции потратят на выпуск 10 насадок на костыли, которые могут применять пациенты с переломами и патологиями развития опорно-двигательного аппарата. В будущем CMB планирует также выпустить продуктовую линейку для реабилитации после травм рук.

Как работает устройство

Насадки-датчики фиксируют вес, с которым пациент опирается на костыли, и посылают данные на смартфон, где программа с заранее заданным весом пациента рассчитывает осевую нагрузку на пострадавшую ногу.

Приложение делает анализ, насколько нагрузка соответствует программе реабилитации, а пациент получает вибро, звуковую, световую или голосовую подсказку — наступать сильнее или слабее.

Такой контроль, по словам разработчиков, позволяет своевременно разработать нижнюю конечность, а цели по прохождению шагов на каждый день мотивируют и дают ощущение прогресса.

Что такое посевное финансирование

Посевное финансирование (англ. seed money, seed funding, seed stage investments и т. д. ) — высокорисковые инвестиции в новый бизнес или компании на раннем этапе развития.

Посевные инвестиции отличает наибольший финансовый риск и наиболее высокая окупаемость инвестиций в случае успеха компании в сравнении с инвестициями на других этапах существования компании.