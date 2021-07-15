Турция ввела пошлины на сварные трубы из Вьетнама

Министерство торговли Турции приняло решение о введении антидемпинговых пошлин на некоторые виды нержавеющих сварных труб, импортируемых из Вьетнама.

Ставка пошлины составила 19,64% для компании Sonha SSP, 21,86% для Inox Hai Binh и 22,36% для OSS Dai Duong. Для прочих вьетнамских компаний действует пошлина в размере 25%.



Расследование по данному делу стартовало в июне 2020 г. в соответствии с иском, поданным турецким производителем Marcegaglia TR Paslanmaz Celik Sanayi ve Ticaret. В процессе рассматривались поставки в период с 2017 по 2019 гг.



