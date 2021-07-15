ОАЭ добились увеличения нефтяной квоты в обмен на сохранение соглашения ОПЕК+

Саудовская Аравия и ОАЭ нашли компромисс.

ОАЭ добились увеличения нефтяной квоты в обмен на сохранение соглашения ОПЕК+
Фото: sarzamin.ru

Объединенные Арабские Эмираты добились увеличения квоты на добычу нефти в обмен на сохранение соглашения ОПЕК+ еще на полтора года, до конца 2022 года.

Как сообщает Reuters, базовый уровень нефтедобычи в ОАЭ с апреля следующего года будет увеличен с 3,17 млн баррелей в сутки до 3,65 млн баррелей. В ответ на это страна согласилась с предложением Саудовской Аравии о продлении ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ до декабря 2022 года.

Окончательное решение в рамках ОПЕК+ должно быть принято позже. Пока не ясно, придется ли другим странам скорректировать свои базовые показатели ради увеличения квоты ОАЭ.

Напомним, в апреле 2020 года в разгар пандемии и обвала спроса на нефть страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи - на 9,7 млн баррелей в сутки. С тех пор часть этого объема вернулась на рынок, и сейчас сокращение составляет около 5,8 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия предлагала вернуть этот объем до осени 2022 года равными порциями по 400 тысяч баррелей в сутки в месяц, начиная с августа 2021 года. Против этого предложения выступили ОАЭ, которые потребовал увеличения своей квоты.

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