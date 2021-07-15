В январе-мае Украина больше завозила товары, чем вывозила

В январе-мае 2021 года импорт товаров превысил экспорт на 1 078,2 млн долларов. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.



В течение января-мая 2021 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 218,9 млн долларов по сравнению с январем-маем 2020 года (в январе-мае 2020 года отрицательное сальдо составило 859,3 млн долларов).



Экспорт товаров в январе-мае 2021 года составил 24 607,7 млн долларов, при этом он увеличился на 26,1% по сравнению с январем-маем 2020 года.



Импорт товаров в январе-мае 2021 года составил 25 685,9 млн долларов, увеличившись на 26,1%.



Как сообщали Українські Новини, в 2020 году импорт товаров превысил экспорт на 4 878,4 млн долларов. В течение 2020 отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 5 867,2 млн долларов по сравнению с 2019 годом (2019 год отрицательное сальдо составило 10 745,6 млн долларов).



Также в январе-августе 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли улучшилось на $3 516,6 млн, до $2 398,7 млн.



