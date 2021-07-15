Полиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на 450 млн гривен

Национальная полиция обвинила директора гранитного карьера в Запорожье в незаконной добыче полезных ископаемых на сумму 450 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Директор предприятия при отсутствии соответствующих разрешительных документов в течение сентября-декабря 2018 года организовал незаконную добычу гранита путем проведения трех массовых взрывов на Правобережном участке Мокрянского месторождения. Таким образом незаконно добыто более 85 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения стоимостью свыше 450 млн грн", - говорится в сообщении.

Начальнику карьера сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 240 УК Украины - незаконная добыча полезных ископаемых.

По данным Государственной службы геологии и недр пользователем Правобережной участка Мокрянского месторождения является ООО "Мокрянский каменный карьер №3", директор компании - Руслан Свистун.

Напомним, что несколько месяцев назад по схожим обстоятельствам аналогичное подозрение получил директор карьера на Передаточнинском месторождении.