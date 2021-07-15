Почему акции Tesla падают, когда фондовые индексы растут

Корреляция между акциями Tesla Inc. и индексом крупных американских технологических компаний NASDAQ уменьшился накануне отчета о прибылях производителя электрокаров. Причиной может быть биткоин, пишет Bloomberg.

Почему акции Tesla падают, когда фондовые индексы растут
Фото: ldaily.ua

Двадцатидневная корреляция между ценой акций Tesla и индексом Nasdaq-100 упала с 0,83 17 июня до 0,14 14 июля.

Снижение также заметно во взаимосвязи между акциями компании и индексом NYSE FANG +, в который входят крупнейшие технологические компании, такие как Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. и Netflix Inc.

Tesla отчитается о своих доходах 26 июня. «Tesla тесно связана с техногигантами» и «эта связь почти исчезла в последнее время», комментирует Эми Ву Сильверман, стратег по деривативам RBC Capital Markets. — «Когда я спрашиваю о причинах, большинство вспоминает их скандал с биткоином и как он будет учитываться, когда они доложат о доходах».

Как повлиял биткоин

В феврале Tesla сообщила, что инвестирует $ 1.5 млрд в биткоин, после того как Маск одобрительно отозвался о самой известной криптовалюте. Были предположения, что другие компании последуют за ним — но таких оказалось немного. С тех пор Tesla продала часть своих криптоактивов, а Маск стал критиковать биткоин, в том числе из-за энергоемкости майнинга

Tesla упала почти на 4% в этом месяце, в то время как Nasdaq 100 поднялся на 2%.

Биткоин упал со своего пика в почти $ 65 тыс в середине апреля до $ 32,5 тыс, на фоне общей потери инвесторами интереса к криптовалютам и другим спекулятивным инвестициям.

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