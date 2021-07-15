В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY

Компания Mastercard и швейцарский бренд часов Swatch запускают в Украине новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: fitnessbraslet.com

Что это значит

Владельцы часов SwatchPAY смогут рассчитываться ими везде, где есть бесконтактный терминал.

Бесконтактная оплата с помощью SwatchPAY уже доступна держателям карт Mastercard от Банка Восток, Ощадбанка и Приватбанка.

Как сделать оплату

Для оплаты пользователю достаточно лишь поднести часы к бесконтактному терминалу.

Сервис SwatchPAY работает на базе глобальной цифровой платформы токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется уникальной 16-значной комбинацией цифр или, иначе говоря, токеном.

Токен заменяет фактические данные банковской карты при оплате, обеспечивая максимальный уровень защиты платежной транзакции.