Delta Air Lines отчиталась о первой квартальной прибыли после пандемии

Delta Air Lines заработала $652 млн за второй квартал текущего года — это первая квартальная прибыль компании после начала пандемии. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNBC.

Delta Air Lines отчиталась о первой квартальной прибыли после пандемии
Фото: cfts.org.ua

Восстановление

Часть расходов удалось покрыть за счет федеральной помощи. Общая выручка за второй квартал 2021 года превысила ожидания аналитиков в $6,22 млрд и составила $7,13 млрд — на 43% ниже предпандемического уровня.

Авиакомпания заявила, что внутренний туризм полностью восстановился и спрос на деловые поездки также возвращается на прежний уровень.

Delta прогнозирует выручку за третий квартал на 30% ниже показателей аналогичного периода 2019 года.

Инвестиции «Минфина»

Ранее «Минфин» сделал ставку на американских перевозчиков. Редакция решила рискнуть и приобрела 2 акции Delta Air Lines по $ 50,67.

Эту компанию мы выбрали из-за лучших, чем у ее конкурентов, финансовых показателей. К примеру, в American Airlines общая сумма обязательств составляет $68,8 млрд, что на 10% больше, чем оценка всех активов компании. Несмотря на кризисный год, в Delta обязательства составляют около $ 70 млрд, а активы — на $2 млрд больше.

Через несколько дней после покупки цена акций Delta снизилась на 3,92%. Дали о себе знать усиления карантинных мероприятий в Европе, что отложило восстановление международных перелетов.

Предыстория

В 2020 году авиационная отрасль пережила свой худший год. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), спрос на пассажирские авиаперевозки сократился на 65,9% по сравнению с 2019 годом, что является самым резким спадом перевозок в истории авиации.

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