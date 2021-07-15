Delta Air Lines отчиталась о первой квартальной прибыли после пандемии
Delta Air Lines заработала $652 млн за второй квартал текущего года — это первая квартальная прибыль компании после начала пандемии. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNBC.
Восстановление
Часть расходов удалось покрыть за счет федеральной помощи. Общая выручка за второй квартал 2021 года превысила ожидания аналитиков в $6,22 млрд и составила $7,13 млрд — на 43% ниже предпандемического уровня.
Авиакомпания заявила, что внутренний туризм полностью восстановился и спрос на деловые поездки также возвращается на прежний уровень.
Delta прогнозирует выручку за третий квартал на 30% ниже показателей аналогичного периода 2019 года.
Инвестиции «Минфина»
Ранее «Минфин» сделал ставку на американских перевозчиков. Редакция решила рискнуть и приобрела 2 акции Delta Air Lines по $ 50,67.
Эту компанию мы выбрали из-за лучших, чем у ее конкурентов, финансовых показателей. К примеру, в American Airlines общая сумма обязательств составляет $68,8 млрд, что на 10% больше, чем оценка всех активов компании. Несмотря на кризисный год, в Delta обязательства составляют около $ 70 млрд, а активы — на $2 млрд больше.
Через несколько дней после покупки цена акций Delta снизилась на 3,92%. Дали о себе знать усиления карантинных мероприятий в Европе, что отложило восстановление международных перелетов.
Предыстория
В 2020 году авиационная отрасль пережила свой худший год. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), спрос на пассажирские авиаперевозки сократился на 65,9% по сравнению с 2019 годом, что является самым резким спадом перевозок в истории авиации.