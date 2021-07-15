Е-резидентство. Иностранные IT-специалисты смогут открывать бизнес в Украине

13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №?5270 об электронном резидентстве.

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«За» соответствующее решение проголосовало 286 народных депутатов.

Что это дает иностранным IT-специалистам

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова статус е-резидента позволит иностранным айтишникам открывать бизнес в Украине и платить налоги онлайн.

«Без физического присутствия в нашей стране. Для Украины это дополнительный инструмент для развития бизнеса и улучшения узнаваемости как мирового IT-бренда», — подчеркнул министр в своем телеграм-канале.

По словам Федорова, за две недели лендинг проекта на международную аудиторию было получено 1,3 тыс. предварительных заявок на статус е-резидента из разных стран.

«Мы создаем новый продукт, благодаря которому Украина имеет потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Восточной и Центральной Европе. Уже к концу 2022 ожидаем 3 тыс. е-резидентов в Украине. Проект ежегодно будет пополнять украинский госбюджет на $1,5 млн», — заявил Федоров.

Сейчас, по его словам, первой страной и самым успешным примером запуска электронного резидентства стала Эстония. За шесть лет у нее более 80 тыс. е-резидентов и 54 млн евро поступлений в госбюджет ежегодно.

Налогообложение

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, для иностранных IT-специалистов, фрилансеров и предпринимателей в области креативной экономики будут предложены специальные механизмы налогообложения.

Как получить статус е-резидента

Чтобы получить статус е-резидента, иностранец должен подать заявление на портале е-резидентства и пройти проверку в соответствии с действующим законодательством в СБУ и МВД .

Обязательным для получения статуса является идентификация и верификация личности в консульском учреждении.

После этого иностранец получает ИНН, статус е-резидента и электронную подпись.

«Предоставление статуса и доступ к административным услугам предоставляется через портал Дія посредством использования резидентом Дія.Підпісу», — отметили в министерстве.

Напомним

25 июня 2020 года Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства.