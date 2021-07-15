В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии

Провайдер инфраструктуры для майнинга биткоина Standard Power заключил пятилетнее партнерство с компанией Energy Harbour, чтобы обеспечить дата-центр в штате Огайо (США) безуглеродной электроэнергией от ее атомной станции. Об этом пишет Forklog.

В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии
Фото: first-americans.spb

Что известно о добыче криптовалюты

Согласно пресс-релизу, добыча криптовалюты на переоборудованной бывшей бумажной фабрике в городке Кошоктон начнется в декабре 2021 года. Реконструкция превратит заброшенное предприятие в «ультрасовременное производство» и обеспечит рабочие места.

Standard Power is proud to announce our partnership with Energy Harbor that provides us with clean, reliable and carbon-free power.https://t.co/LGxfrL41E0#btc #btcmining #esg #carbonfree #bitcoin #ohio #blockchain #bitcoinmining #bitcoin #standardpower
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— Standard Power (@StandardPower1) July 12, 2021

По соглашению, Standard Power обязалась полностью останавливать операции при необходимости обеспечить поставки электроэнергии жителям Огайо.

Фирма является поставщиком инфраструктурных услуг для майнинговых компаний общей установленной мощностью более 1000 МВт.

«Мы выбрали Огайо из-за низких затрат на электроэнергию с доступностью ее безуглеродных источников. Сотрудничая с Energy Harbor, мы заранее структурировали наши возможности хостинга, чтобы гарантировать, что 100% электроэнергии для этого объекта не связаны с углеродными выбросами», — сказал CEO Standard Power Максим Сережин.

Экология майнинга

Проблема воздействия на экологию майнинга криптовалюты, потребляющего значительный объем электроэнергии, привлекла внимание общественности после заявления производителя электрокаров Tesla.

Компания Илона Маска приостановила прием платежей в биткоине из-за использования для его добычи энергии ископаемого топлива.

Позднее Маск заявил, что Tesla возобновит продажи за первую криптовалюту, когда получит подтверждение, что хотя бы половина майнеров использует возобновляемую энергию.

Основатель и глава пула BTC. TOP Цзян Чжуер ответил ему, что в результате гонений на майнинг со стороны властей Китая более половины хешрейта биткоина уже генерируется на основе зеленой энергии.

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