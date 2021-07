В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии

Провайдер инфраструктуры для майнинга биткоина Standard Power заключил пятилетнее партнерство с компанией Energy Harbour, чтобы обеспечить дата-центр в штате Огайо (США) безуглеродной электроэнергией от ее атомной станции. Об этом пишет Forklog.

Фото: first-americans.spb

Согласно пресс-релизу, добыча криптовалюты на переоборудованной бывшей бумажной фабрике в городке Кошоктон начнется в декабре 2021 года. Реконструкция превратит заброшенное предприятие в «ультрасовременное производство» и обеспечит рабочие места.

Standard Power is proud to announce our partnership with Energy Harbor that provides us with clean, reliable and carbon-free power.https://t.co/LGxfrL41E0#btc #btcmining #esg #carbonfree #bitcoin #ohio #blockchain #bitcoinmining #bitcoin #standardpower

