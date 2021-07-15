Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше

Стоимость популярных среди частных инвесторов США ценных бумаг стабильно снижается. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Фото: forexmagnates.com

Падение акций

Общая стоимость 37 так называемых «мемных» акций, отслеживаемых агентством, упала по итогам вторника на 23% с пика, зафиксированного 8 июня.

В частности, на этой неделе акции онлайн-магазина электроники Newegg Commerce и американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, которые раньше пользовались ажиотажным спросом среди инвесторов с Reddit, упали на 33,6% и 14,6% соответственно.

Акции поставщика программ медицинского страхования Clover Health Investments, сети игровых магазинов GameStop, производителя лекарств для домашних животных Zomedica и производителя наушников и динамиков Koss потеряли примерно 30% своей стоимости от июньского пика.

Распродажа «мемных» акций может указывать на ослабление феномена частных инвесторов с Reddit и означать спад волны увлечения «мемными» акциями, рассуждает Bloomberg.

Объем торгов самыми популярными среди частных инвесторов акциями, такими как GameStop и AMC Entertainment, в последние недели снизился.

«Не помогает даже то, что армия трейдеров Reddit расширила корзину „мемных“ акций», — заметил старший аналитик Oanda Эд Мойя, слова которого приводит агентство.

Предыстория

В начале года пользователи форума Reddit разогнали стоимость акций GameStop и некоторых других бумаг, чтобы «наказать» крупные хедж-фонды, которые ставили на то, что бумаги этих компаний подешевеют.

Разгон котировок привел к шорт-сквизу — ситуации, в которой инвесторы, поставившие на снижение котировок и открывшие короткие позиции, вынуждены покупать бумаги, цены на которые, вопреки их ожиданиям, начали расти. Это приводило к еще большему увеличению цены акций.

Шорт -сквиз — ситуация, при которой рост акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок.

Резкий рост котировок «мемных» акций принес убытки таким инвестиционным фирмам, как Melvin Capital Management и White Square Capital, и большую прибыль тем, кто делал ставку на рост в начале разгона бумаг.

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