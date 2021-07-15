Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Стоимость популярных среди частных инвесторов США ценных бумаг стабильно снижается. Об этом пишет РБК со ссылкой на
Падение акций
Общая стоимость 37 так называемых «мемных» акций, отслеживаемых агентством, упала по итогам вторника на 23% с пика, зафиксированного 8 июня.
В частности, на этой неделе акции онлайн-магазина электроники Newegg Commerce и американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, которые раньше пользовались ажиотажным спросом среди инвесторов с Reddit, упали на 33,6% и 14,6% соответственно.
Акции поставщика программ медицинского страхования Clover Health Investments, сети игровых магазинов GameStop, производителя лекарств для домашних животных Zomedica и производителя наушников и динамиков Koss потеряли примерно 30% своей стоимости от июньского пика.
Распродажа «мемных» акций может указывать на ослабление феномена частных инвесторов с Reddit и означать спад волны увлечения «мемными» акциями, рассуждает Bloomberg.
Объем торгов самыми популярными среди частных инвесторов акциями, такими как GameStop и AMC Entertainment, в последние недели снизился.
«Не помогает даже то, что армия трейдеров Reddit расширила корзину „мемных“ акций», — заметил старший аналитик Oanda Эд Мойя, слова которого приводит агентство.
Предыстория
В начале года пользователи форума Reddit разогнали стоимость акций GameStop и некоторых других бумаг, чтобы «наказать» крупные хедж-фонды, которые ставили на то, что бумаги этих компаний подешевеют.
Разгон котировок привел к шорт-сквизу — ситуации, в которой инвесторы, поставившие на снижение котировок и открывшие короткие позиции, вынуждены покупать бумаги, цены на которые, вопреки их ожиданиям, начали расти. Это приводило к еще большему увеличению цены акций.
Шорт -сквиз — ситуация, при которой рост акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок.
Резкий рост котировок «мемных» акций принес убытки таким инвестиционным фирмам, как Melvin Capital Management и White Square Capital, и большую прибыль тем, кто делал ставку на рост в начале разгона бумаг.