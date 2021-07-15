Steel Dynamics не смогла запустить новый завод из-за наводнения

Американская компания Steel Dynamics Inc. (SDI) перенесла с сентября на вторую половину октября запуск своего нового электросталеплавильного завода в штате Техас, недалеко от портового города Корпус Кристи.



Как сообщает компания, причиной задержки на три-четыре недели стали проливные дожди, вызвавшие наводнение.



При этом ввод в строй линий цинкования и нанесения полимерных покрытий состоится по плану — соответственно, в августе и июле текущего года. Запуск стана горячей прокатки, как и электродуговой печи мощностью 2,7 млн т в год состоится в октябре вместо сентября.



Как отмечают американские эксперты, задержка приведет к дальнейшему обострению обстановки на национальном рынке листового проката. Ранее SDI планировала в четвертом квартале выпустить на новом заводе порядка 135-180 тыс. т стальной продукции, но теперь эти планы, очевидно, придется пересмотреть.



