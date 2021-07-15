Steel Dynamics не смогла запустить новый завод из-за наводнения

Steel Dynamics не смогла запустить новый завод из-за наводнения

Американская компания Steel Dynamics Inc. (SDI) перенесла с сентября на вторую половину октября запуск своего нового электросталеплавильного завода в штате Техас, недалеко от портового города Корпус Кристи.

Как сообщает компания, причиной задержки на три-четыре недели стали проливные дожди, вызвавшие наводнение.

При этом ввод в строй линий цинкования и нанесения полимерных покрытий состоится по плану — соответственно, в августе и июле текущего года. Запуск стана горячей прокатки, как и электродуговой печи мощностью 2,7 млн т в год состоится в октябре вместо сентября.

Как отмечают американские эксперты, задержка приведет к дальнейшему обострению обстановки на национальном рынке листового проката. Ранее SDI планировала в четвертом квартале выпустить на новом заводе порядка 135-180 тыс. т стальной продукции, но теперь эти планы, очевидно, придется пересмотреть.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
Налог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроетсяНалог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроется
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Нефть марки Brent упала в цене на 2,7%, однако все еще остается выше $74 за баррельНефть марки Brent упала в цене на 2,7%, однако все еще остается выше $74 за баррель
Блок рекламы


Похожие новости
S&P Dow Jones Indices запустит новый криптовалютный индексS&P Dow Jones Indices запустит новый криптовалютный индекс
Из-за действий китайских властей под угрозой срыва оказались до 70 IPO компанийИз-за действий китайских властей под угрозой срыва оказались до 70 IPO компаний
Tokyo Steel повысит цены на металлопродукцию в августе почти на 5%Tokyo Steel повысит цены на металлопродукцию в августе почти на 5%
Norsk Hydro вернет в строй алюминиевый завод в ШвецииNorsk Hydro вернет в строй алюминиевый завод в Швеции
JSW Steel нарастила добычу руды на 65%JSW Steel нарастила добычу руды на 65%
Tata Steel и JSW Steel потратят 11,4 млрд долл. на новые проектыTata Steel и JSW Steel потратят 11,4 млрд долл. на новые проекты
Компания SWIFT запустила новый сервис — предварительной проверки реквизитов счетовКомпания SWIFT запустила новый сервис — предварительной проверки реквизитов счетов
Акции Apple поставили новый рекордАкции Apple поставили новый рекорд
Американский фондовый рынок упал из-за неопределенности в мировой экономикеАмериканский фондовый рынок упал из-за неопределенности в мировой экономике
Norsk Hydro хочет построить в США завод по переработке алюминиевого ломаNorsk Hydro хочет построить в США завод по переработке алюминиевого лома
Последние новости
Подгружаем последние новости