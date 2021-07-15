Нардепы в первом чтении приняли 10% ставку на доход от игорного бизнеса

В марте этот документ отправили на доработку.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр и лотерей (2713-е).

В новой редакции, в частности, уточнены нормы об отмене тройной платы за лицензии, предусматривающей, что уже уплаченные тройные платежи организаторов азартных игр будут учитываться в счет будущих ежегодных платежей.

Нардеп регламентного комитета Павел Фролов в блоге "Цензор.нет" объяснил, что законопроект устанавливает единую десятипроцентную ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей.

Документ также предусматривает, что субъекты хозяйствования будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

"С целью устранения проблем с удержанием налога на доходы физических лиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей, внедрена обезличенная отчетность для налоговых агентов путем отражения общей суммы выплаченных выигрышей и общей суммы удержанного с них налога", - отметил Фролов.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины провалила два законопроекта о порядке формирования Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, законсервировав создание этого ключевого органа для бизнеса без участия профильного парламентского финансового комитета. Также парламент так и не рассмотрел налоговый законопроект № 2713-Д, которым предлагается ввести 10% налог на доход от всех игорных заведений.