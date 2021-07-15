Легендарный инвестор назвал биткоин лучшим защитным активом от инфляции
Легендарный инвестор Билл Миллер в интервью Market Insider назвал биткоин лучшим активом для защиты от инфляции. Об этом пишет РБК.
Позиция инвестора
Главная криптовалюта появилась как реакция на кризис 2008 года, чтобы быть свободной от государственного контроля и манипуляций, объяснил Миллер.
Однако инвестор сомневается в том, будет ли биткоин надежным средством сбережения.
В апреле Миллер заявлял, что высокая волатильность цифровых активов — это цена, которую необходимо платить за их производительность.
Также инвестор согласен с мнением, что биткоин — это цифровое золото, поскольку криптовалюта удобнее в использовании любого драгоценного металла.
Биткоин легко передать в любую точку мира при наличии смартфона, поэтому это лучший способ хранить сбережения, чем золото, отметил инвестор.
Предыстория
В 2019 году фонд Билла Миллера Miller Value Partners стал одним из лучших в истории хедж-фондов, показав доходность в 119%.
Инвестор начал приобретать биткоины еще несколько лет назад, когда они стоили $300 за монету. Значительная часть капитала фонда была заработана именно на росте стоимости первой криптовалюты.