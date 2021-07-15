Легендарный инвестор назвал биткоин лучшим защитным активом от инфляции

Легендарный инвестор Билл Миллер в интервью Market Insider назвал биткоин лучшим активом для защиты от инфляции. Об этом пишет РБК.

Фото: smart-lab

Позиция инвестора

Главная криптовалюта появилась как реакция на кризис 2008 года, чтобы быть свободной от государственного контроля и манипуляций, объяснил Миллер.

Однако инвестор сомневается в том, будет ли биткоин надежным средством сбережения.

В апреле Миллер заявлял, что высокая волатильность цифровых активов — это цена, которую необходимо платить за их производительность.

Также инвестор согласен с мнением, что биткоин — это цифровое золото, поскольку криптовалюта удобнее в использовании любого драгоценного металла.

Биткоин легко передать в любую точку мира при наличии смартфона, поэтому это лучший способ хранить сбережения, чем золото, отметил инвестор.

Предыстория

В 2019 году фонд Билла Миллера Miller Value Partners стал одним из лучших в истории хедж-фондов, показав доходность в 119%.

Инвестор начал приобретать биткоины еще несколько лет назад, когда они стоили $300 за монету. Значительная часть капитала фонда была заработана именно на росте стоимости первой криптовалюты.