Шахтерам выделят 400 млн грн для погашения задолженности по зарплате

Кабинет министров намерен направить почти 400 млн гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 14 июля, передают Українські Новини.



"Решением Кабмина будет выделено почти 400 млн гривен, которые будут направлены на погашение задолженности по зарплате перед украинскими шахтерами", - сказал он.



Д.Шмыгаль добавил, что всего с начала 2021 года правительство направило более 2 млрд гривен на такие выплаты.



Как сообщали Українськi Новини, в марте Министерство энергетики одобрило выделение 3 млрд гривен на зарплаты шахтерам в 2021 году.



Ранее сообщалось о том, что Министерство энергетики планирует завершить ликвидацию шахты "Надежда" (Львовская область) до 30 июня 2022 года.



Кроме того, несмотря на то, что в Украине вырос прожиточный минимум, министр соцполитики Лазебная заявляет, что реальный прожиточный минимум вдвое превышает установленный законом.



Также в среднем штатный работник предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года получил 13 499 гривен.



