Шахтерам выделят 400 млн грн для погашения задолженности по зарплате

Шахтерам выделят 400 млн грн для погашения задолженности по зарплате

Кабинет министров намерен направить почти 400 млн гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 14 июля, передают Українські Новини.

"Решением Кабмина будет выделено почти 400 млн гривен, которые будут направлены на погашение задолженности по зарплате перед украинскими шахтерами", - сказал он.

Д.Шмыгаль добавил, что всего с начала 2021 года правительство направило более 2 млрд гривен на такие выплаты.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Министерство энергетики одобрило выделение 3 млрд гривен на зарплаты шахтерам в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что Министерство энергетики планирует завершить ликвидацию шахты "Надежда" (Львовская область) до 30 июня 2022 года.

Кроме того, несмотря на то, что в Украине вырос прожиточный минимум, министр соцполитики Лазебная заявляет, что реальный прожиточный минимум вдвое превышает установленный законом.

Также в среднем штатный работник предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года получил 13 499 гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионовИзраильский стартап, вырастивший мясо в космосе, привлек более $100 миллионов
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
Налог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроетсяНалог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроется
Основатели платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРООснователи платежного сервиса Wise стали миллиардерами после успешного ІРО
"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами"Винницаоблэнерго" опровергла информацию о краже электроэнергии майнерами
Блок рекламы


Похожие новости
Власти Канады выделят Algoma Steel Inc. 420 млн долл. на модернизациюВласти Канады выделят Algoma Steel Inc. 420 млн долл. на модернизацию
Долг перед шахтерами вновь превысил отметку 1 млрд грнДолг перед шахтерами вновь превысил отметку 1 млрд грн
Минэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынкеМинэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке
Для погашения долга кредитору Liberty Steel продаст заводДля погашения долга кредитору Liberty Steel продаст завод
Минэнерго пообещало в ближайшее время погасить 840 млн грн долгов шахтерамМинэнерго пообещало в ближайшее время погасить 840 млн грн долгов шахтерам
Шахтерам начали погашать долги по зарплатеШахтерам начали погашать долги по зарплате
В целом шахтерам задолжали свыше 1 млрд грн зарплатыВ целом шахтерам задолжали свыше 1 млрд грн зарплаты
Власти Италии выделят 32 млрд евро на спасение экономикиВласти Италии выделят 32 млрд евро на спасение экономики
Французская Vallourec договорилась о погашении задолженности на 2 млрд евроФранцузская Vallourec договорилась о погашении задолженности на 2 млрд евро
Благодаря выплатам шахтерам долг по зарплате сократился на 700 млн грнБлагодаря выплатам шахтерам долг по зарплате сократился на 700 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости