Японская Hitachi стала владельцем IT-компании GlobalLogic с офисами в Украине

Стоимость сделки - почти 10 млрд долларов.

Японская Hitachi стала владельцем IT-компании GlobalLogic с офисами в Украине
Фото: globallogic.com

Японская компания Hitachi, Ltd. стала владельцем американской IT-компании GlobalLogic Inc., Которая имеет офисы в Украине и является одним из лидеров украинского рынка.

Об этом сообщается на сайте GlobalLogic.

"Приобретение GlobalLogic поможет Hitachi Group реализовывать стратегию развития социального инновационного бизнеса с использованием цифровых технологий, что будет способствовать решению проблем клиентов и общества. Более того, в Hitachi Group будет возможность ускорить цифровую трансформацию социальной инфраструктуры на глобальном уровне благодаря укреплению ее портфолио цифровых решений - Lumada", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения американская "дочка" Hitachi - Hitachi Global Digital Holdings Corporation (HGDH) - приобрела 100% выпущенных в обращение акций GlobalLogic Worldwide Holdings. Inc., материнской компании GlobalLogic. Таким образом, GlobalLogic Worldwide Holdings и GlobalLogic стали дочерними компаниями HGDH.

Стоимость сделки - 9,6 млрд долларов.

По данным DOU.ua, в четырех украинских офисах компании GlobalLogic работают более 5700 специалистов. Больше - только в EPAM и SoftServe.

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