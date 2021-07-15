Рада приняла закон о реструктуризации долгов ТКЭ

Общая сумма задолженности субъектов рынка газа превышает 100 млрд гривен.

Рада приняла закон о реструктуризации долгов ТКЭ
Фото: pravdainform.com.ua

Верховная Рада приняла закон о реструктуризации долгов теплоснабжающих, теплогенерирующих предприятий и водоканалов.

Проект закона №3508-д во втором чтении и в целом поддержали 303 депутата.

Законом предложено реструктуризировать задолженность тепло- и водоснабжающих предприятий за потребленную электрическую энергию и газ, которая накопилась по состоянию на 1 мая 2021 года. Предприятиям ТКЭ предоставят рассрочку для выплаты долгов на шесть-семь лет, а в отдельных случаях - на 15 лет. Штрафы на долги, начисленные на 1 июля, спишут.

В пояснительной записке сказано, что общий объем задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ на 1 апреля 2021 года составил более 58 млрд грн, в том числе 8 млрд грн - пени и штрафные санкции. При этом задолженность, образованная после 1 июля 2016 (когда произошла предыдущая реструктуризация), составляет около 40 млрд грн и является объектом для начисления штрафных санкций.

Общая сумма задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков уже превышает 100 млрд гривен, поэтому законопроект также предусматривает проведение взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;

"Нафтогаз" заявлял, что законопроект №3508-д имеет рамочный характер. Его принятие во втором чтении станет отправной точкой для аудита долгов, анализа причин их возникновения, принятия дополнительных нормативных актов и окончательного урегулирования проблемы.

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