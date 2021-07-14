Укрпочта запускает переводы по картам «Простір»

Теперь клиенты Укрпочты смогут осуществлять переводы с карт Национальной платежной системы «Простір» на сайте компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Укрпочта запускает переводы по картам «Простір»
Фото: bank.gov.ua

Самая низкая комиссия

Национальный почтовый оператор предлагает на такие переводы одну из самых низких комиссий на рынке — всего 0,3% от суммы перевода +5 грн (дополнительную комиссию может взимать банк-эмитент).

  • Максимальная сумма перевода за одну транзакцию — 14 грн с учетом комиссии.

  • Максимально за сутки можно осуществить до 5 транзакций на общую сумму 65 тыс грн.

  • Количество переводов в месяц с одной карты — 50 на общую сумму 150 тыс грн.

Как сделать перевод

Чтобы осуществить перевод, достаточно зайти на сайт Укрпочты, указать номер карты, номер телефона, срок действия и CVV-код карты отправителя, номер карты получателя и сумму перевода.

Напомним

За первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты Укрпочты воспользовались более 207 тыс. раз на общую сумму 287 млн грн.

С февраля 2020 года держатели платежных карт, в том числе платежных устройств с поддержкой технологии NFC VISA и Mastercard могут снимать наличные в автоматизированных отделениях Укрпочты.

Держатели платежных карт VISA и Mastercard могут получать наличные в отделениях Укрпочты через POS-терминалы Райффайзен Банка Аваль и Приватбанка.

Как сообщал «Минфин», Укрпочта надеется получить банковскую лицензию. Такие изменения станут возможны, если Верховная Рада примет законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи» (№?2788-д).

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