Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 50 млрд грн

Ведомство противодействует отмыванию денег и финансированию терроризма.

Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 50 млрд грн
Фото: emirates247.com

Государственная служба финансового мониторинга за полгода направила в правоохранительные органы почти 570 материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма вероятных правонарушений составляет 50,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Госфинмониторинга, больше половины этих материалов касаются коррупционной деятельности, а остальные являются дополнительными обобщенными материалами.

Напомним, что в 2020 году Госфинмониторинг обнаружил незаконных операций на 76 млрд грн.

Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки Украины, осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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