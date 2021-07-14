Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков

Вчера фондовые рынки США немного снизились, в частности индекс широкого рынка S&P500 потерял по итогам дня 0,35%, закрыв день на отметке 4369 пункта.

Фото: investing.com

Торги на бирже

Среди крупнейших компаний США , лидерами роста были акции компании PepsiCo, выросшие за день на 2,3%, и акции Mastercard Incorporated, прибавившие 2,1%.

Аутсайдерами стали акции компании Tesla, потерявшие 2,5%, и акции Bank of America, просевшие на 1,9%.

Неожиданная инфляция

Главной новостью вчерашнего дня для финансовых рынков стали данные по инфляции в США за июнь.

Данные оказались негативны для рынка. Уровень потребительских цен в июне вырос на 0,9% в месячном исчислении и на 5,4% в годовом выражении. Более того, высокий уровень показала и так называемая базовая инфляция, которая не включает продукты питания и энергию. Ее месячное значение так же составило 0,9%, а годовой темп вырос до 4,5%.

Все показатели по инфляции превзошли майские значения и превзошли ожидания экспертов.

Эти данные не оставили рынку США повода для оптимизма и для роста. Но все же, стоит отметить, что учитывая текущую важность инфляционных показателей, снижение рынка оказалось весьма умеренным.

Рынок не сильно испугался инфляции, поскольку вера инвесторов в обещания ФРС США о том, что политика регулятора не будет меняться в ближайшее время, оказалась очень сильной.

Столь высокие показатели инфляции должны заставить задуматься сам ФРС. Ведь вопреки их ожиданиям инфляция продолжает расти, а регулятор продолжает бездействовать. И в этом ключе теперь для рынка самым важным будет предстоящее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Отчеты банков

На этом фоне, начавшийся сезон отчетностей компаний США немного отошел на второй план.

Вчера первыми свои отчеты опубликовали банки JPMorgan и Goldman Sachs. Оба банка показали хорошие результаты превзошедшие ожидания экспертов.

Прибыль JPMorgan составила $3,78 на акции при консенсус прогнозе равном $3,16. Прибыль Goldman Sachs составила $15,02 за акцию, тогда как на рынке ожидали прибыль на уровне $10 за акцию. Но несмотря на позитивные отчеты, акции обоих банков вчера снизились в цене.

Акции JPMorgan, по итогам дня упали на 1,4%, а акции Goldman Sachs потеряли 1,1%. Данные по инфляции для динамики акций банков оказались важней.