Европейский центробанк дал зелёный свет проекту эмиссии «цифровых евро»

С сегодняшнего дня Европейский центральный банк (ECB) начал реализовать многолетний проект по организации эмиссии цифровой версии валюты евро — в настоящий момент основного платёжного средства в ЕС . Не исключено, что электронный эквивалент наличности будет храниться в электронных кошельках на площадке ECB.

reuters.com

Введение цифрового евро — часть плана центральных банков европейских стран по удовлетворению спроса на электронные средства платежей и попытка противостоять буму «частных» цифровых валют от биткоинов до менее популярных вариантов.

Как и обычные деньги, новый вариант представляет собой платёжные обязательства ECB, только в цифровом формате. Не исключено, что система будет напоминать банковский онлайн-счёт или цифровой кошелёк, привязанный к вычислительным мощностям самого Европейского центробанка. В отличие от счёта в коммерческих банках, такой вариант намного безопаснее — даже в случае кризиса у Центробанка, в отличие от коммерческих «конкурентов», евро не закончатся ни при каких обстоятельствах, хотя их цена может измениться.

Тем не менее, новая технология не намерена подменять собой активы коммерческих банков. По мнению ECB, новая электронная валюта настолько привлекательна, что в перспективе может полностью вытеснить коммерческие банки, в чём структура не заинтересована. Как сообщает агентство Reuters, в обозримом будущем пользователи смогут либо ограничить количество цифровой наличности 3000 евро, либо держать больше цифровых денег, но с низкими процентными ставками.

Одна из главных причин эмиссии цифровых евро — сокращение оборота традиционных валют, и ECB не желает отдавать цифровые платежи полностью на откуп частному сектору. Центробанк уже выражал обеспокоенность тем, что платежи в еврозоне осуществляются при посредничестве систем вроде Visa и MasterCard, чьи штаб-квартиры расположены за пределами блока ЕС . Кроме того, финансовый институт обеспокоен использованием частными компаниями информации о транзакциях.

Работы над цифровым евро ускорились после того, как Facebook анонсировала в 2019 году планы по созданию собственной электронной валюты. С учётом масштаба компании, это серьёзная угроза «бизнесу» центробанков.

Открытие счётов в ECB будет делегировано банкам и некоторым другим финансовым организациям, которые будут предоставлять пользователям цифровые кошельки от своего имени.

При этом цифровые евро не являются аналогом классической наличности — платежи будут анонимными в пределах до 100 евро, в прочих случаях будет осуществляться учёт для борьбы с отмыванием денег, уходом от налогов и прочей незаконной деятельностью.

centralbanking.com

До появления цифровых евро в обороте осталось ещё несколько лет. ECB намерен в течение двух лет работать над «дизайном» самой валюты, после этого понадобится одобрение Совета управляющих. Если оно будет получено, внедрение потребует ещё трёх лет работ, включая изменения законодательства во всех странах ЕС .

Ожидается, что цифровые активы дополнят, но не полностью устранят бумажные деньги. В 2016 году в еврозоне на оплаты наличностью приходилось 79 % всех платежей в торговых точках, хотя с тех пор многое могло измениться. Критики новой европейской валюты опасаются, что со временем цифровые деньги могут полностью вытеснить бумажные, после чего не исключены тотальный контроль расходов, введение отрицательных процентных ставок на любые депозиты и комиссий за любые транзакции.

Поскольку даже три тысячи евро — крупная сумма для пользователей некоторых стран, окружающих «еврозону», не исключено, что доступ к цифровой валюте получат только местные жители, иначе люди из соседних стран заберут все депозиты из местных банков. Не исключено, что постепенно, с появлением цифровых валют центробанков в других странах, платежи в еврозону и из неё могут стать дешевле и безопаснее.



