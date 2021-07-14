АМКР поддерживает временный запрет на экспорт металлолома

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" выступает за введение Украиной временного запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.



Об этом Мауро Лонгобардо, генеральный директор АМКР, сообщил журналистами, подтвердив, что компания поддержала инициативу профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и "Укртрубопром", передает Бизнес-портал UAprom.



По его словам, основными покупателями украинского металлолома являются турецкие металлургические заводы. Пользуясь более дешевым сырьем из Украины и преференциям, которые предоставляет турецкое правительство, они впоследствии создают конкуренцию украинским металлургам на родном рынке.



"Лом идет в Турцию, а потом турки поставляют в Украину ту же металлопродукцию, которую мы производим, но продают ее дешевле. Получается, мы сами даем им эту возможность", - подчеркнул М.Лонгобардо.



Ранее Объединения предприятий "Укрметаллургпром" и "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.



В "Укрметаллургпроме" отметили, что восстановление мировой экономики в посткоронавирусный период привело к резкому росту цен на сырье, в том числе, лом черных металлов. Текущий уровень экспортных цен является максимальным за 10 лет, но стоимость готовых изделий из металла при этом не увеличилась пропорционально росту цен на сырье. Сложившаяся ситуация привела к существенному росту экспорта металлолома из Украины, который по итогам 5 месяцев увеличился почти в 9 раз.



Поэтому существует реальная угроза, что из-за подобной динамики объемы экспорта металлолома до конца текущего года могут превысить 1,5 млн т, что равно половине заготовки металлолома в 2020 году и превосходит объемы экспорта в период 2014-2015 гг., когда пошлина не действовала, а экспорт был рекордным. При этом соотношение экспортной пошлины в 58 евро за тонну к стоимости лома сократилось с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от ее введения.



В "Укртрубопроме" также отметили пагубное воздействие на трубную отрасль роста экспорта металлолома, поскольку как бесшовные, так и сварные трубы невозможно изготовить без лома черных металлов. А для бесшовных труб лом является основным сырьем.



В ассоциации напомнили, что по итогам 2020 года украинская трубная отрасль оказалась в затруднительном положении. Из-за падения цен на нефть и коронавирусные ограничения существенно уменьшился спрос на стальные трубы на мировых рынках. Это привело к сокращению объемов производства на трубных заводах в Украине на 24,8%, до 538 тыс. т. Тенденция продолжилась и в текущем году: в первом квартале 2021 года Украина сократила производство стальных труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7%, до 129,1 тыс. т.



"Укрметаллургпром" и "Укртрубопром" также обратили внимание премьер-министра на то, что многие страны в мире запрещают или внедряют ограничения на экспорт металлолома, в том числе из соображений требований Green Deal. Например, в июне 2021 года европарламентарии обратились к Еврокомиссии с требованием запретить экспорт лома.



"Металлолом - это критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии. Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить металлургические выбросы CO2 на 60%, а также сэкономить 1,4 т железной руды и 740 кг угля на 1 тонне переработанного лома", - пояснили в "Укрметаллургпроме" и "Укртрубопроме".



По мнению ассоциаций, бесконтрольный экспорт металлолома приведет к существенному влиянию на ВВП Украины, снижение темпов роста которого составит 0,4%, а украинская экономика потеряет более 25 тыс. рабочих мест.

